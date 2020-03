SV Bayer Uerdingen : Wasserball-Nachwuchs stellt sich neu auf

Die Wasserball-Jugend beim SV Bayer Uerdingen stellt sich neu auf und bezieht ehemalige Spieler, wie den Ex-Bundesliga-Torhüter Oliver Greck (rechts), dabei mit ins Trainerteam ein. Foto: SV Bayer

Krefeld Beim SV Bayer Uerdingen möchte man wieder an die vergangenen, erfolgreichen Jahren anknüpfen.

Der SV Bayer Uerdingen hat im Wasserball mit seiner Jugendarbeit in den vergangenen Jahren immer gute Arbeit geleistet, was die Etablierung vieler weiblicher und männlicher Jugendspieler in den Bundesligateams der ersten Damen- und Herrenmannschaft zeigt. Eine Bestandsaufnahme der Situation im vergangenen Sommer zeigte jedoch, dass die letzten großen nationalen Erfolge am Waldsee bereits einige Zeit in der Vergangenheit liegen. Neben der inzwischen erfolgreichen und etablierten Hai-School wurde nun auch der Wasserball-Nachwuchs von Grund auf neu strukturiert, um den Kindern auch den Wasserballsport wieder näher zu bringen. Unter dem Namen „SV Bayer 08 Pirates“ soll zukünftig wie echte Freibeuter um jeden Punkt gekämpft werden.

Als Teil des Trainerteams gibt Oliver Greck eine kurze und prägnante Einschätzung möglicher Anlässe, die zum aktuellen Status-Quo führten: „Ich denke, die Gründe sind vielschichtig. Die regionale Wettbewerbssituation um vielversprechende Talente in und um Uerdingen herum, als auch die verschärften schulischen Anforderurgen die G-12 mit sich gebracht hat, sind nicht zu vernachlässigen. Einige talentierte Kinder schlossen sich vielleicht auch anderen Vereinen an, da es neben dem Sportlichen manchmal auch an Bindung oder Zugehörigkeit fehlte. Grade diese Punkte versuchen wir aktuell mit verschiedenen Maßnahmen zu korrigieren.“ Als Sohn eines Olympiateilnehmers und als ehemaliger Trainer der Bayer Bundesliga-Männer schätzt auch Jugend-Coach Kai Küpper die Perspektiven als vielversprechend ein: „Die Jugendwasserballabteilung des SV Bayer verfügt über ein riesiges Potenzial. Die erfolgreiche Haischool liefert reihenweise talentierte Sportlerinnen und Sportler, welche leider zu selten mit unserer ambitionierten Mannschaft in Berührung kommen.“ Aus diesem Grund haben die Bayer-Verantwortlichen es als wichtig angesehen, neben den oben genannten Aspekten eine neue Marke und damit auch ein neues Bewusstsein für den Jugendwasserball zu schaffen. „Die SV Bayer 08 Pirates sollen nun das Gesicht des neuerlichen Starts werden. Mutig und stark, ein eingeschworener Haufen und auch ein bisschen gruselig soll die Piratenbande bestenfalls sein“, fügt Küpper hinzu.

Info Schwimmkenntnisse sollten vorhanden sein Generell kann sich jeder Wasserball-Interessierte beim SV Bayer im Service-Center unter der email servicecenter@svbayer08.de melden, Grundkenntnisse im Schwimmen sollten jedoch vorhanden sein. Der SV Bayer Uerdingen stellt zur Zeit unter dem Namen „Pirates“ Nachwuchsmannschaften in den Altersklassen U10, U12 und U14.