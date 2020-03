VfR Fischeln gewinnt im Abstiegskampf : Ziemes krönt starke Leistung mit Siegtor

Körpereinsatz war gefragt: Bonko Smoljanovic erzielte als einzige Spitze die Fischelner Führung und rückte nach der Pause zurück in die Viererkette. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Krefeld Fußball-Landesligist VfR Fischeln holt durch einen 2:1-Erfolg beim SV Sonsbeck wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Der VfR Fischeln landete im Abstiegskampf einen enorm wichtigen Sieg. Die Elf von Trainer „Kalli“ Himmelmann setzte sich überraschend mit 2:1 (1:0) beim SV Sonsbeck durch und kann am nächsten Wochenende im Heimspiel gegen Abstiegskonkurrent Holzheimer SG weiteren Boden gut machen. Ausschlag gebend war, dass sich der VfR diesmal nicht so viele Fehler in der Defensive leistete. Himmelmanns Maßnahme ging dabei auf: „Wir wollten diesmal kompakter stehen und uns bei unseren Offensivaktionen nicht entblößen. Das hat die Mannschaft auch gut umgesetzt.“

Der VfR begann mutig, störte früh und es zeigte sich, dass die Gastgeber in der Defensive arge Probleme hatten. Bonko Smoljanvic hätte dabei die frühe Führung erzielten müssen. Doch nachdem der erneut in die Spitze beorderte Defensivmann einen Rückpass erlief und Keeper Tim Weichelt umkurvte, scheiterte er an dem auf der Linie postierten Max Werner (9.). Auch im weiteren Verlauf hielten die Krefelder gut mit und gingen nicht unverdient in Führung. Nach einem Freistoß profitierte Smoljanovic von der Unordnung im SV-Strafraum und schloss aus wenigen Metern trocken ab (20.). Hinten stand der VfR insgesamt gut, wobei die personell geschwächten Hausherren auch einiges schuldig blieben. Das Spiel nach vorne wirkte gefällig. Vor allem dann, wenn Fynn Ziemes an der Spieleröffnung beteiligt war, der gestern in einer mannschaftlich geschlossenen Leistung heraus ragte.

so spielten sie Fischeln: Lehmann - Sondermann (76. Nkongo), Grund (50. N. Geraets), Rajic-Miskovic, Arapovic - Ziemes (84. Kanat), Enger (65. Werth-Jelitto) - Schons, Machnik, Fuhrmann - Smoljanovic. Tore: 0:1 (21.) Smoljanovic, 1:1 (47.) Fuchs, 1:2 (75.) Ziemes. Zuschauer: 110. Schiedsrichter: Habibi (Düsseldorf).