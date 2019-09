Fußball-Landesliga : VfR Fischeln fehlt Kaltschnäuzigkeit

Krefeld Die Himmelmann-Elf kassiert gegen den SV Sonsbeck beim 0:1 die vierte Landesliga-Niederlage in Folge.

Für den VfR Fischeln wird es im Tabellenkeller immer ungemütlicher. Die Krefelder kassierten gegen den SV Sonsbeck beim unglücklichen 0:1 (0:1) die vierte Niederlage in Folge und sind mit einem Punkt weiterhin Tabellenletzter. Der Hebel muss also schnellstens umgelegt werden, um nicht schon frühzeitig den Anschluss zu verlieren. Auch wenn der VfR wieder leer ausging, gibt es für die nahe Zukunft dennoch Anlass zur Hoffnung. Denn Trainer „Kalli“ Himmelmann ist es spürbar gelungen, seiner neu formierten Mannschaft eine spielerische Linie zu verpassen. Denn in spielerischer Hinsicht wussten die Grün-Weißen gestern durchaus zu überzeugen und agierten nicht wie ein potentieller Abstiegskandidat. Das größte und entscheidende Problem ist aber geblieben: dem VfR fehlt neben einer konstanten Abwehrleistung insbesondere die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor. „Die Jungs wollen, sind aber in einigen Situationen einfach noch zu grün“, stellte Himmelmann fest.