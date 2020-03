Handball-Verbandsliga : Turnerschaft St. Tönis siegt trotz zweier roter Karten

Beim 34:29 über den TV Kapellen mussten Niklas Nelsen und Kai Wingert in der Endphase das Spiel vorzeitig verlassen.

In der Handball-Verbandsliga ist der kleine Höhenflug der Turnerschaft Grefrath nach zuletzt zwei Siegen in Folge im Kampf um den Abstieg zunächst einmal gestoppt worden. Im Lokalderby gegen Treudeutsch Lank unterlagen die Blau-Gelben vor heimischer Kulissen mit 19:23. Da der ärgste Konkurrent SV Neukirchen gegen das Tabellenschlusslicht HC TV Rhede gewann ist die Turnerschaft wieder einen Platz herunter gerutscht, der als Vorletzter am Ende der Saison den Abstieg bedeuten würde. „Wir haben uns im Prinzip selber von der Erfolgswelle wieder herunter geholt“, kommentierte Grefraths Trainer Marcus Anstötz. Was er damit ansprach war vor allem die Zeit bis zur 40. Minute nach dem Seitenwechsel. Bis dahin war es ein Spiel mit offenen Visier und entsprechend offenem Ausgang. Während Lank mehrere erfolgreiche Tempogegenstöße fuhr und sich innerhalb weniger Minuten auf 17:11 absetzte, haderten die Grefrather Spieler entweder am gegnerischen Torwart Toni Leygraf oder es wurde schlicht und einfach nur das Metall getroffen, was bei Gereon Heesen in seinen Aktionen mehrmals der Fall war. Hinzu kam noch das Handicap, dass Robert Heesen aufgrund einer Fingerverletzung den Ball zwar fangen, aber nicht richtig werfen konnte und so als torgefährliche Alternative zu Stefan Trienekens ausblieb. Trienekens blieb zwar mit sieben Treffern erfolgreichster Grefrather Werfer, blieb aber bei seinen vielen ausgelassenen Torchancen weit unter seinen Möglichkeiten.