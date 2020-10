Die Abwehr ist gefordert : Gelingt in Zwickau der erste Saisonsieg?

In der Vorsaison gewann der KFC das Heimspiel gegen Zwickau mit 4:2. Hier erzielt Kinsombi den Treffer zum 2:1. In Zwickau gewann der KFC mit 2:1. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Fußball-Drittligist KFC Uerdingen trifft am Samstag in Westsachsen auf eine eingespielte Mannschaft, deren Dreh- und Angelpunkt Routinier Ronny König ist. Abwehrspieler Edvinas Girdvainis nicht rechtzeitig aus Litauen zurück.

Von Heinrich Löhr

Vier Spieltage sind bisher in der Dritten Liga absolviert und auf der Habenseite beim KFC stehen zwei Punkte. Zu wenig. Eine Feststellung, der auch Trainer Stefan Krämer nicht widerspricht. „Ja, uns fehlen Siege“, sagt der Übungsleiter. Dabei ist Krämer mit dem, was seine Mannschaft bis zum Strafraum abliefert, keinesfalls unzufrieden. Gegen Bayern München II, die am dritten Spieltag Meisterschaftsfavorit Dynamo Dresden glatt mit 3:0 besiegten und in Musiala einen Erstligaspieler in ihren Reihen hatte, agierte der KFC in seinem Heimspiel mindestens auf Augenhöhe.

Die nächste Gelegenheit, den ersten Saisonsieg einzufahren, bietet sich am heutigen Samstag, wenn der KFC um 14 Uhr beim FSV Zwickau gastiert. Kein leichtes Unterfangen, belegen die Westsachsen doch – punkt- und torgleich mit Viktoria Köln – den fünften Tabellenplatz. Und setzten am Montagabend mit dem 2:0 Auswärtserfolg im Ostderby beim Halleschen FC ein echtes Ausrufezeichen.

info Heinz Mörschel könnte aus der U23-Regel fallen Heinz Mörschel wurde in der Dominikanischen Republik geboren, besitzt neben der deutschen auch die Staatsbürgerschaft des Karibikstaates. Der schickte ihm jetzt eine Einladung für die Nationalmannschaft. Sollte er der Folge leisten, fällt aus dem U23-Kontigent, weil er nicht mehr für Deutschland spielen könnte.

„Die Partie haben wir uns im Trainerstab natürlich angesehen“, berichtet Krämer von der Spielvorbereitung. Dabei sahen die Uerdinger Trainer eine sehr kompakt stehende Mannschaft, die im 3-5-2-System spielt. „Eine Stärke von Zwickau ist, dass sie in weiten Teilen schon seit Jahren so zusammen spielen“, führt Krämer weiter aus. Dreh- und Angelpunkt des Zwickauer Angriffsspiels ist Ronny König. In Zwickau geht der bullige Mittelstürmer – mittlerweile 37 Jahre alt – in seine bereits fünfte Spielzeit. 45 Tore in 148 Spielen für Zwickau sollten der Uerdinger Abwehr Warnung genug sein. Allerdings zeigte sich die zuletzt recht stabil. Da wird Krämer nichts ändern, zumal Defensivspieler Edvinas Girdvainis erst heute von seinen Länderspieleinsätzen für Litauen zurückkehrt, folglich nicht die gestrige Reise nach Zwickau mit antreten konnte.

Nicht mit im Bus saß auch der jüngste KFC-Neuzugang Patrick Göbel. „Ja, es hätte schon etwas gehabt, ihn, der er auch lange in Zwickau gespielt hat, mitzunehmen“, berichtet Krämer von seinem Gedanken, den er ob des Trainingsrückstandes des 27-jährigen dann doch verwarf.