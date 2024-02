Polizei hat Bedenken gegen Top-Spiel in Krefeld Grotenburg immer noch nicht spielfertig – Pokalknaller gegen RW Essen mit 10.000 Zuschauern auf der Kippe

Krefeld · Es sollte die glänzende Premiere in eine neue Ära der Großspiele in der Grotenburg sein: Am 6. März sollte der KFC vor 10.000 Zuschauern gegen RW Essen antreten. Doch die Polizei gibt kein grünes Licht für das Spiel. Die Mängel am Stadion seien noch zu groß.

05.02.2024 , 14:50 Uhr

Die Sitzschalen sind montiert, an den Stehrängen wird noch kräftig gearbeitet. Foto: Thomas Schulze