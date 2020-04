Geisterspiele oder Saisonabbruch? : KFC Uerdingen setzt zunächst einmal auf die Politik

Farbige Sitzschalen in der leeren Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena, in der der KFC Uerdingen seine Heimspiele austrägt. Foto: dpa/David Young

Krefeld Die Frage, ob die Saison in der Dritten Liga ohne Zuschauer zu Ende gespielt oder abgebrochen werden soll, wird landauf, landab kontrovers diskutiert. Warum das für den KFC Uerdingen derzeit kein Thema ist.

In den beiden höchsten deutschen Fußballklassen ist der Fall klar: Sobald Politiker, Virologen und Epidemiologen grünes Licht geben, rollt der Ball wieder – natürlich ohne Zuschauer in den Stadien. Die 36 Vereine der Deutschen Fußball Liga (DFL) wollen die Saison unbedingt zu einem regulären Abschluss bringen – natürlich auch aus sportlicher Sicht, indem sie Meister, die Teilnehmer an internationalen Wettbewerben sowie Auf- und Absteiger ermitteln, vor allem aber auch aus wirtschaftlicher Sicht, um die ausgehandelten Fernseh- und Sponsoreneinnahmen auch tatsächlich zu erhalten. So bitter es auch sein mag in einer Arena ohne Zuschauer zu spielen, so ist das doch das geringste Übel. Denn die Zuschauereinnahmen machen nur noch etwas über zehn Prozent im Etat der Vereine aus, deren Wirtschaftlichkeit vor allem auf TV- und Sponsoreneinnahmen basiert.