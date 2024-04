Positives Signal für die Zukunft Iljia Ludenberg wird neues Mitglied im Vorstand des KFC Uerdingen

Ludenberg, selbst Familienvater und wohnhaft in Rheinhausen direkt an der Uerdinger Stadtgrenze, hat am Niederrhein bereits viel Erfahrung im Fußballgeschäft gesammelt. Viele Jahre war er als Amateurobmann, U23-Leiter oder Lizenzspielerscout bei Fortuna Düsseldorf tätig. Weitere Stationen als sportlicher Leiter waren Ratingen 04/19, SV Straelen und TuRu Düsseldorf. Zuletzt war er Leiter der Jugendabteilung des FC Wegberg-Beek.