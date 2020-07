Fortuna und MSV : Auf dem KFC Uerdingen lastet der Abstiegsfluch

Die Uerdingen Spieler Roberto Rodriguez, Christian Dorda und Boubacar Barry (v.l.n.r.) in der Düsseldorfer Arena. Foto: Deckers

Düsseldorf Der KFC Uerdingen spielt seit zwei Spielzeiten nicht mehr im eigenen Stadion. Die Umbaumaßnahmen dauern an, auch in der kommenden Saison werden die Krefelder nicht in der Grotenburg spielen. Ein schlechtes Omen für Fortuna Düsseldorf?

Der KFC Uerdingen sorgt nicht nur im Fußball, sondern auch in der Politik für Aufsehen. Denn das Stadion der Krefelder ist akut sanierungsbedürftig. Anders gesagt: Das altehrwürdige Stadion am Krefelder Zoo ist so marode, dass der KFC Uerdingen die dritte Saison in Folge in der Fremde spielen muss.

Immerhin tut sich in der Grotenburg was. „Derzeit werden die Tribünen einer Betonsanierung unterzogen“, sagte Oberbürgermeister Frank Meyer unserer Redaktion. „Gleichzeitig werden die Tribünendächer neu abgedichtet.“

Diese Arbeiten sollen im August abgeschlossen sein. „Die eigentlichen Arbeiten für den Spielbetrieb der 3. Liga beginnen im September mit der Herstellung des Rasenplatzes und der Rasenheizung“, sagte er. „Geplanter behördlicher Abnahmetermin ist der 30. Juli 2021, so dass der Spielbetrieb dann aufgenommen werden kann.“ Nach drei Jahren in der Fremde könnte der KFC dann wieder ein Heimspiel in der Grotenburg austragen.

Bis dahin plant der KFC weiterhin in der Düsseldorfer Arena zu spielen. Bereits in der abgelaufenen Saison gastierten die Uerdinger dort. In der Spielzeit davor lief man noch im Stadion des MSV Duisburg auf. Nach einer Saison entschied sich die Stadt Duisburg aber, den Krefelder nicht noch ein weiteres Jahr Asyl zu gewähren. Auch Fortuna würde den ungeliebten Gast gern frühzeitig loswerden. Die Stadt Düsseldorf und die Betreibergesellschaft der Arena „D.Live“ planen aber mit den Einnahmen, die sich auf circa 1,6 Millionen Euro belaufen.