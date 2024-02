Nach der Pleite gegen St. Tönis KFC Uerdingen trennt sich von Trainer Marcus John

(lus) Der Stachel der Enttäuschung bei den Verantwortlichen des Fußball-Oberligisten KFC Uerdingen muss nach der 1:4-Niederlage gegen den SC St. Tönis genau so tief sitzen wie bei den Fans, die das Spielende mit „Trainer-Raus-Rufen“ begleitet hatten. Am Montag folgte die Klubführung diesem Ruf und trennte sich von Marcus John, der in Doppelfunktion Trainer und Sportlicher Leiter war, und dessen Assistent Said Essahell. Vorerst werden Co-Trainer und Spieler Levan Kenia und Video-Coach Johannes Dahms das Training leiten. Am Samstag ist der KFC bei TVD Velbert zu Gast.