Polizei hat Sicherheitsbedenken vor dem Pokalknüller gegen Essen Grotenburg: So ist der Stand der Arbeiten

Im Frühjahr 2018 träumten die Fans des KFC Uerdingen nicht nur von der Dritten Liga, sondern von der Rückkehr auf die große Fußball-Bühne. Tatsächlich gelang der sportlich Aufstieg, doch was folgte, was ein Desaster, das im deutschen Fußball einmalig ist. Im Mai 2018 wurde das Stadion aus Sicherheitsgründen gesperrt, weil es jahrzehntelang nicht gewartet, geschweige denn modernisiert worden war. Der Verein musste bis April 2023 in Duisburg, Düssldorf, Lotte und Velbert seine Heimspiele austragen, Fans blieben weg, Sponsoren ergriffe die Flucht, es folgten Insolvenz und der Abstieg bis in die fünfte Liga.