Spiel eins nach dem Trainerwechsel Kenia hängt Fußball-Schuhe an den Nagel

„Ich gehe meine neue Aufgabe mit Freude an und versuche, für den Klub das Beste zu geben“, sagte Kenia, der seit Montag für das Team verantwortlich ist. „Wir haben gut trainiert in dieser Woche. Ich habe ein paar Abläufe geändert und viel Wert auf ein hohes Tempo gelegt.“ Auch einige Gespräche habe er geführt, sowohl mit der gesamten Mannschaft, als auch ein paar individuelle Gespräche mit einzelnen Spielern. „Mir ist es wichtig, dass die Jungs Spaß und Freude am Fußball haben und wir wollen einen aktiven Fußball spielen, der zur DNA des KFC passt“, verriet Kenia, der sich aber noch nicht in die Karten schauen lassen wollte, was die Taktik und die Aufstellung für die Partie am Samstag beim TVD Velbert betrifft. „Ich lasse gerne ein 4-3-3 spielen, ob wir das aber am Samstag so machen weiß ich noch nicht.“ Zur Aufstellung sagte Kenia am Freitag auf der Pressekonferenz: „Ich werde das heute Abend nach dem Abschlusstraining entscheiden und den Jungs, das dann auch mitteilen. Dazu zählt auch die Entscheidung auf der Torwartposition. Wir sind da in der glücklichen Lage mit Marvin Gomoluch und Robin Udegbe zwei erstklassige Keeper zu haben.“ Verzichten muss der Trainer auf die verletzten Leonel Kadiata und Hinata Gonda, der mit acht Treffern auch der beste Torschütze beim KFC ist. Der Einsatz vom angeschlagenen Abwehrspieler Justin Härtel war am Freitag noch fraglich. Sicher ins Team zurückkehren dürfte Pepijn Schlösser, der gegen St. Tönis wegen einer Gelb-Roten Karte aus dem Spiel in Hamborn zuschauen musste.