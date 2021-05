1:4 nach Führung : KFC Uerdingen verliert Kellerduell in Kaiserslautern

Kaiserslautern Der KFC Uerdingen verliert das Kellerduell beim 1. FC Kaiserslautern klar mit 1:4. Die Gäste waren die schlechtere von zwei defensivschwachen Mannschaften. Deshalb droht ihnen der Abstieg. Die Roten Teufel sind im siebten Himmel, ihnen winkt die Rettung.

Die Gastgeber zeigten sich unbeeindruckt und drängten auf den Ausgleich, der in der 14. Minute durch Philipp Hercher fiel, nachdem Hans Anapak den Ball vor dem eigenen Strafraum vertändelt hatte. Und auch beim Lauterer Führungstreffer in der 27. Minute sah Anapak nicht gut aus, als Hercher bis zur Grundlinie durchmarschierte und seinen Rückpass der am Elfmeterpunkt völlig freistehende Felix Götze problemlos einschießen konnte. Aber das seltene Uerdinger Offensivspiel blieb nicht nur ansehnlich, sondern sie blieben auch gefährlich. Pech hatten sie bei einem Kopfball von Kiprit, der nach einem Eckball von Göbel an die Latte ging. Und auch das dritte Gegentor fiel über die linke Abwehrseite, als Hercher erneut Anapak überrannte und die Hereingabe den Lauterer Torjäger Marvin Pourie am Knie traf, von wo der Ball unhaltbar im Netz landete. Damit war schon eine Vorentscheidung vor der Halbzeitpause gefallen.