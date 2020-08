Nach Tor gegen Schalke : BVB-Fans feiern KFC-Profi Großkreutz

Gelsenkirchen Der FC Schalke 04 kann sich bislang auch in der Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison nicht aus der Krise befreien. Gegen den KFC Uerdingen setzte es eine 1:3-Niederlage. Und dann erzielte ausgerechnet Kevin Großkreutz ein Tor.

Auch einige ehemalige Mitspieler meldeten sich zu Wort. So gehörten die beiden früheren BVB-Torhüter Roman Weidenfeller und Hendrik Bonmann zu den ersten Gratulanten. Zumindest optisch mussten sie sich auch kaum umgewöhnen. Wie es der Zufall wollte, passte an diesem Tag für Großkreutz sogar die Trikotauswahl. Die Krefelder spielten in Gelsenkirchen in ihren Auswärtstrikots. Und diese sind beim KFC in dieser Saison gelb.