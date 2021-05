Vor dem Kellerduell : KFC Uerdingen hat trotz Mini-Kader die Qual der Wahl

Krefeld Teamchef Stefan Reisinger und Trainer Jürgen Press stehen für das Kellerduell in Kaiserslautern nur 14 Feldspieler zur Verfügung. Dennoch sind die Hoffnungen auf einen Erfolg groß.

Es gibt Mannschaften und Saisonphasen in denen die Rollenverteilung völlig klar ist. Da gibt es auf der einen Seite die Stammspieler, auf der anderen die Ergänzungsspieler. Der ehemalige Uerdinger Trainer Stefan Krämer hat dabei stets großen Wert darauf gelegt, dass alle dazu gehören, alle ein Team sind. Deshalb hat er auch meist fünf Mal gewechselt. Dennoch kamen natürlich einige zu mehr Einsätzen als andere. Die zuletzt erlebte Personalmisere hat jedoch erstaunliche Aspekte zutage gefördert. Die Talente Hans Anapak und Leon Schneider haben mit überraschend starken Leistungen gezeigt, dass sie der Mannschaft helfen können und auch dazu bereit sind. Das hat zur Folge, dass Teamchef Stefan Reisinger und Trainer Jürgen Press trotz weiterhin angespannter personeller Lage die Qual der Wahl haben.

Als der Bus am Freitag Mittag von der Grotenburg in Richtung Kaiserslautern abfuhr, saßen auch Gustav Marcussen und Mike Feigenspan darin, die zuletzt wegen Blessuren pausiert hatten. Und natürlich der litauische Nationalspieler Edvinas Girdvainis, der nach seiner Sperre wieder spielberechtigt und in der Viererkette gesetzt ist.