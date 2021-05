Neuer Trainer in Uerdingen : Warum das Abenteuer KFC für Jürgen Press ein Klacks ist

Krefeld Stefan Reisinger darf den Fußball-Drittligisten KFC Uerdingen nur bis Dienstag betreuen, weil er kein Fußballlehrer ist. Daher übernimmt Jürgen Press am Montag das Traineramt, Reisinger wird zum Teamchef befördert.

Press, in Ingolstadt geboren, und Reisinger, in Landshut auf die Welt gekommen, kennen sich seit vielen Jahren. Der Oberbayer und der Niederbayer haben zwar nie bei einem Verein zusammengearbeitet, doch ihre Wege haben sich immer wieder mal gekreuzt. Und Reisinger, der bislang vergebens auf die Aufnahme in den Kurs zur Ausbildung als Fußablllehrer wartet, erinnerte sich an seinen Spezi, der bereits 2009 die höchste Lizenz erwarb.