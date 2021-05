Alternative für Löw : Linksverteidiger kurz vor der EM eingebürgert

Stuttgart Kurz vor der Fußball-EM bekommt Bundestrainer Jogi Löw eine Alternative für die Position des Linksverteidigers: Der Kroate Borna Sosa vom VfB Stuttgart hat die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Was DFB-Direktor Oliver Bierhoff zu der Einbürgerung sagt.

Sosa hatte sich in dieser Saison beim Aufsteiger in den Vordergrund gespielt. In 23 Bundesligapartien bereitete der offensivstarke Profi immerhin zehn Tore des VfB vor. Sosa, dessen Vertrag in Stuttgart noch bis 2025 läuft, hat mit seinen Leistungen auch das Interesse größerer Klubs in Europa geweckt. 2018 war er von Dinamo Zagreb zu den Schwaben gewechselt.