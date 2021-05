„Er war ein irrer Typ“ : RTL erinnert in „Guten Morgen Deutschland“ an toten Jan Hahn

Starb am Dienstag im Alter von 47 Jahren: Jan Hahn. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Köln/Düsseldorf Jan Hahn ist im Alter von 47 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Am Freitag trauerte sein Team von „Guten Morgen Deutschland“ in einer bewegenden Sendung um ihn.

Die Trauer um RTL-Moderator Jan Hahn ist groß. Hahn war am Dienstag nach „kurzer, schwerer Krankheit“ im Alter von 47 Jahren gestorben. Am Freitagmorgen sendete RTL eine neue Ausgabe des Frühmagazins „Guten Morgen, Deutschland“ und stellte das Gedenken an Jan Hahn in den Mittelpunkt der Sendung. Schließlich hatte Hahn rund vier Jahre das Magazin moderiert, vorher war er elf Jahre beim „Frühstücksfernsehen“ bei Sat.1 zu sehen gewesen. „Wir sind geschockt und traurig“, sagte Moderatorin Roberta Bieling bei der Begrüßung der Sendung. Gemeinsam mit den Moderatoren Susanna Ohlen, die mit Hahn im Duo das Magazin moderierte, Wolfram Kons, Maurica Gajda und Angela Finger-Erben erinnerte das RTL-Team am Freitagmorgen an Hahn, ließ Weggefährten zu Wort kommen.

„Ich wünsche mir, dass er wir ihn nicht vergessen“, sagte eine sichtlich geschockte Marlene Lufen. „Er war ein irrer Typ, ich habe ihn geliebt“. Auch Annika Lau, die gemeinsam mit Hahn in Sat.1 moderierte, erzählte über Hahn. In der Sendung am Freitagvormittag erinnerte RTL immer wieder an Hahn, zeigte Videos von Hahn und informierte die Zuschauer auch wie gewohnt mit den Nachrichten des Morgens. Ganz im Fokus stand aber unweigerlich der Verlust.

View this post on Instagram A post shared by Guten Morgen Deutschland (@gutenmorgendeutschland)

Für Susanna Ohlen war die Nachricht des Todes von Jan Hahn noch immer unbegreiflich: „Ich denke, er kommt hier gleich um die Ecke. Wir waren ein super Team.“ Ohlen hatte seit 2017 mit Hahn im Tandem durch die Sendung geführt und erinnerte sich an Hahn mit zittriger Stimme. „Er war einer der besten Freunde, hatte ein ultra-großes Herz. Ich gehe über den Gang und höre, wie er mir hinterherpfeift, habe sein Lachen im Ohr. In der Maske hörte er immer Musik, die Kollegen dort sagten, jetzt ist es still. Sein Job war seine Leidenschaft. Ich habe so oft den Hut gezogen vor ihm.“

Der gebürtige Leipziger studierte nach dem Abitur Kommunikations-, Medien- und Theaterwissenschaft. Seit 2001 war er vor der Kamera aktiv. Neben der Moderation von diversen Spiel- und Liveshows war er von 2001 bis 2016 Moderator beim Sat1-„Frühstücksfernsehen“. 2017 wechselte er zu RTL und gehörte seitdem zum Team von „Guten Morgen Deutschland“. Er war Vater von drei Kindern.

Auch Sat.1 trauerte um seinen früheren Moderator. „Unsere Herzen sind heute schwer: Wir trauern um Jan Hahn“, hieß es auf dem Twitteraccount des Senders. „Unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl sind bei seiner Familie. Wir werden Dich nie vergessen, lieber Jan.“

(mja)