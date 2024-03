Der erste Sieg im neuen Jahr Touratzidis köpft den KFC zum Sieg

Mit diesem System setzte der KFC die Gastgeber von Beginn an unter Druck und kam folgerichtig in der fünften Minute durch einen Kopfball von Touratzidis, den Torwart Offhaus durch die Hände rutschen ließ, zum Führungstreffer. Die Gastgeber waren aber nicht geschockt und hätten bereits eine Minute später zum Ausgleich kommen können. Ein Kopfball von Harumi Goto klatschte an die Latte. In der 10. Minute verlagerte Talarski von der linken Seite das Spielgeschehen auf die rechte Außenbahn. Der aufgerückte Schlösser bediente Touratzidis, der per Kopf aus etwa vier Metern das 2:0 besorgte.