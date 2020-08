Sieg im Testspiel : Kevin Großkreutz und der KFC blamieren Schalke

Kevin Großkreutz (r.) bejubelt sein Tor gegen Schalke. Foto: dpa/Guido Kirchner

Gelsenkirchen Nächster Peinlich-Auftritt für den FC Schalke 04. Gegen den Drittligisten KFC Uerdingen setzt es eine 1:3-Niederlage. Besonders bitter: Der Ur-Dortmunder Kevin Großkreutz schießt ein Tor.

Von Heinrich Löhr

„Das ist heute ganz viel Fußballromantik“, sagte KFC-Geschäftsführer Nico Weinhardt, als er das Schalker Trainingsgelände, das auf dem Areal des ehemaligen Parkstadions liegt, betrat. Ein Erlebnis, das KFC-Trainer Stefan Krämer verwehrt blieb, denn der Uerdinger Trainer musste aus privaten Gründen passen.

Wie erwartet hatte sein Vertreter, Co-Trainer Stefan Reisinger Testspieler Sven Müller im Tor aufge-stellt. Doch im Fokus stand zunächst die Uerdinger Offensive. Schon in der 6. Spielminute erzielte Kolja Pusch mit einem schönen Heber über Ralf Fährmann im Schalker Tor das 0:1. „Nicht schon wieder“, raunten die Schalke-Anhänger, die der Partie unter Corona-Auflagen beiwohnen durften. Am Samstag hatten die Knappen gegen Uerdingens Ligakonkurrenten Verl 4:5 verloren. Und in der Folge deutete vieles auf ähnlich viele Gegentreffer für S04 hin. Gleich dreimal tauchte Osamen Osawe frei vor Fährmann auf, doch keines der Duelle konnte die Uerdinger Sturmspitze für sich entscheiden. Dafür aber legte Osawe in der 25. Minute mustergültig für Peter van Oijen auf, der keine Mühe hatte, zum 0:2 Pausenstand einzuschieben. Angesichts des klaren Chancenplus der Uerdinger ein schmeichelhafter Spielstand für den gastgebenden Erstligisten.

Es ist fast schon ein Testspielmarathon, den die Uerdinger mit der vierten Partie in neun Tagen bestritten und so wechselte Reisinger zur Halbzeit gleich fünfmal, brachte mit dem defensiven Mittelfeldspieler Gino Fechner – zuletzt 1. FC Kaiserslautern – einen weiteren Testspieler. Pikant wurde es eine Viertelstunde vor Schluss, als Schiedsrichter Sven Waschinski nach Foul an Mike Feigenspan auf Strafstoß entschied und ausgerechnet der Ur-Dortmunder Kevin Großkreutz souverän zum 0:3 einschoß. Das 1:3 von Ahmet Kutucu kurz vor Schluss bedeutete nur noch Er-gebniskosmetik.