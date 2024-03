Hält die kleine Siegesserie der Uerdinger? KFC in Nettetal wieder mit Touratzidis

Trotz dieser vier Treffer sieht der Trainer noch Verbesserungsbedarf beim Torabschluss: „Das geht noch besser. Neben einer Regenerationseinheit haben wir in dieser Woche noch an der Torerzielung gearbeitet.“ Und bauen kann der Georgier, der sich sicherlich am Dienstag über die Qualifikation seines Heimatlandes für die Europameisterschaft in Deutschland sehr gefreut hat, auf seinen Torjäger Dimitrios Touratzidis. Der 27-jährige Stürmer, mit zehn Treffern der beste Uerdinger Schütze. beim Spiel in Nettetal an seine ehemalige Wirkungsstätte zurück. Von 2018 bis 2020 lief der Grieche in 43 Spielen für Union auf, bevor er über die Stationen 1. FC Monheim und Wegberg-Beeck im Sommer 2023 zum KFC wechselte. Am vergangenen Sonntag gegen Hilden gehörte er nicht zu den Torschützen. Das will er gegen seinen Ex-Verein nachholen.