Eishockey : KEV-Torjäger Prokurat sorgt bei Beckers für Glücksgefühle

Trainer Robin Beckers war happy. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Es kommt nicht allzu oft vor, dass ein Trainer Glücksgefühle verspürt. Aber am Wochenende war es endlich mal so weit: KEV-Trainer Robin Beckers war richtig happy – wenigstens einmal.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(JH) Die U20 des KEV 81 besiegte am Samstag in der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL) die Kölner Junghaie mit 6:1 (2:1, 2:0, 2:0). Am Sonntag zog die Eishockey-Auswahl von Trainer Robin Beckers gegen den gleichen Gegner mit 1:6 (1:1, 0:2, 0:3) den kürzeren.

Beim Sieg erwischte der KEV gegen einen der Meisterschaftsfavoriten einen Sahnetag und gewann am Ende vor 120 Zuschauern in der Rheinlandhalle auch in der Höhe verdient. Jakub Prokurat brachte den KEV in Unterzahl in Führung (6.). Den Ausgleich der Junghaie (13.) beantwortete Prokurat nur neun Sekunden später mit dem 2:1. Im Mittelabschnitt erhöhte der gleiche Spieler erneut in Unterzahl auf 3:1 (31.). Alexander Bojarin besorgte eine Minute vor dem Ende des zweiten Drittels das 4:1. Endgültig den Deckel drauf machte wiederum Prokurat mit dem 5:1 elf Sekunden nach Beginn des letzten Abschnitts. Für den Endstand sorgte fünf Minuten vor Spielende Leon Schuster mit einem Überzahltreffer. Trainer Beckers strahlte nach der Schlusssirene: „Das war der schönste Tag, seitdem ich hier Trainer bin. Den Grundstein haben wir im zweiten Drittel gelegt, Prokurat hat überragend gespielt.“