Fußball-Oberliga : Alexiou hält bei der Teutonia den Laden zusammen

St. Tönis Fußball-Oberliga: St. Tönis kann am Freitag, 20 Uhr, im Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Spielvereinigung Velbert auf eine deutlich verbesserte Defensivarbeit bauen. Die Außenseiterrolle liegt dem Team.

(uwo) Mit dem Kantersieg über den 1. FC Mönchengladbach im Rücken startet Teutonia St. Tönis bereits am Freitagabend in den 9. Spieltag der Fußball-Oberliga. Konträrer könnte der Unterschied aber diesmal nicht sein. Denn die Elf von Trainer Bekim Kastrati ist beim aktuellen Tabellenzweiten SSVg. Velbert zu Gast, der in vier Heimspielen noch keinen Punkt abgegeben hat. Anstoß an der Bahnstraße ist um 20 Uhr. Fehlen werden dann der erkrankte Malik Cakmakci und Simon Kuschel, der weiterhin geschont werden soll.