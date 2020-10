Fußball-Landesliga : Nico Jeegers mit Hattrick für entfesselten VfL

Krefeld Fußball-Landesligist Tönisberg feiert deutlichen 6:2-Erfolg über den Tabellenzweiten PSV Wesel-Lackhausen und ist in der Liga angekommen. Der VfR Fischeln unterliegt im Derby 1:2 beim TSV Meerbusch II.

Die frühe Führung durch Niklas Jahny (10.) egalisierten die favorisierten Gäste durch einen Sonntagsschuss von Eray Tuncel (26.). Unterm Strich verbuchte der VfL vor der Pause die Mehrzahl an guten Möglichkeiten, musste sich nach dem Ausgleich aber erst einmal wieder sammeln. Pech hatte Lukas Nowicki, der einen Kopfball nach einer Ecke an den Querbalken setzte. Fast mit dem Pausenpfiff gelang aber Nico Jeegers die erneute überfällige Führung, die der 22-Jährige nach dem Seitenwechsel in einer furiosen Anfangsphase mit zwei weiteren Treffern auf 4:1 ausbaute (48./52.). Nur zwei Minuten später legte der starke Jahny mit dem 5:1 nach (54.). Auch den Weseler Anschlusstreffer durch einen Abstauber von Yannick Oenning (67.) steckte der gut organisierte und nun in allem Belangen überlegene VfL bestens weg und der eingewechselte Phillip Grund machte das Halbe Dutzend voll (72.). Bei konsequenterer Chancenverwertung wäre sogar noch ein deutlicherer Erfolg möglich gewesen. „Kompliment an die Mannschaft, die immer an sich geglaubt hat und heute wieder belohnt wurde. Der Sieg war auch in dieser Höhe verdient“, freute sich Weinand mit seinem Team.