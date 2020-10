Handball : Carlos Marquis überzeugt als Spielmacher

Krefeld Der 19-Jährige war einer der vielen jungen Spieler beim Handball-Drittligisten HSG Krefeld Niederrhein, die in puncto Kampf und Spielkultur beim 30:18-Sieg gegen den TV Hochdorf nichts vermissen ließen.

Dabei war es keine gute Woche für die Eagles gewesen. Die Ausfälle der Routiniers Oliver Milde und Marijan Basic sowie von Kreisläufer Paul Skorupa taten weh, allerdings war dies für Trainer Felix Linden kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Im Gegenteil, der Übungsleiter vertraute vor allem seinen jungen Spielern, die zwar etwas brauchten, um ins Spiel zu kommen, aber dann vor allem in der Abwehr aggressiver zur Sache gingen. So erwischte Sven Eberlein in der frühen Phase des Spiels gleich zwei Zwei-Minuten-Strafen.

„Wir haben wieder einmal einen guten Oliver Krechel im Tor gehabt, eine gute Deckung und gutes Tempospiel. Natürlich ist das nicht gut, wenn man so früh verwarnt wird. Da ist man ein bisschen gehemmt in der Abwehr, aber als Team haben wir gut da gestanden“, bilanzierte Eberlein nach dem Spiel.

Dass die HSG sich einen guten Vorsprung erspielte, wirkte sich natürlich befreiend aus und brachte die nötigen Emotionen ins Spiel. Immer wieder überzeugten die Krefelder mit schnellem Tempospiel. In der zweiten Halbzeit setzten sie noch einen drauf. So gab in der 35. Minute Carlos Marquis den Ball nach Rechtsaußen, wo Mike Schulz postwendend den Ball in die Mitte des Kreises warf und Marquis via Kempa-Trick zum 19:10 vollendete.