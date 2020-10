Eishockey : Das Eis der Yayla-Arena ist jetzt wirklich weiß

Krefeld Beim Deutschland-Cup soll die neue Lichtanlage eingeweiht werden. Slowakei und Russland sagten ab. Mit der Nationalmannschaft von Lettland wurde ein Ersatz gefunden. Auch Dänemark und Italien im Gespräch.

(hgs) Als Darius Gehrmann, der in der Yayla-Arena für die Technik verantwortlich ist, am Freitag am Rande eines Pressegesprächs die neue Lichtanlage präsentierte, wären die Fans der Pinguine ins Staunen und Schwärmen geraten. Die Eisfläche, die seit Montag bespielbar ist, strahlte so weiß und hell wie nie zuvor. „Der Wow-Effekt bei den Fans wird groß sein, wenn hoffentlich hier bald wieder Eishockey gespielt wird“, sagte Paul Keusch, Geschäftsführer der Seidenweberhaus GmbH.

Zuschauer wird es beim Deutschland-Cup wahrscheinlich nicht geben. Ob das Turnier überhaupt zum dritten Mal in Krefeld stattfinden darf, steht noch nicht fest. Die beiden Teilnehmer Russland und Slowakei haben sich endgültig für eine Absage entschieden (RP berichtete). Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund am Freitag mit. Als Ersatz gab es eine Zusage aus Lettland. Im Gespräch sind noch Italien und Dänemark. Sollte das Turnier tatsächlich abgesagt werden müssen, hofft Paul Keusch darauf, dass die dritte Krefelder Auflage im nächste Jahr stattfindet: „Eigentlich soll das Turnier 2021 in der neuen Arena in München ausgetragen werden. Doch ob das Stadion bis dahin fertig ist, weiß derzeit keiner.“ Ab Montag werden in der Yayla-Arena die Vorbereitungen beginnen. Es müssen zusätzliche Kabinen und Duschmöglichkeiten eingerichtet werden. Das notwendige Material ist ja bereits vorhanden.