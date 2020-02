Handball Zweite Liga : HSG Krefeld hält nur 15 Minuten mit

Krefeld Obwohl der Handball-Zweitligist gegen den TuS Lübbecke mit 24:37 die höchste Saisonniederlage kassiert, unterstützt der eigene Anhang das Team lautstark bis zum Schluss. Der neue Kreisläufer Paul Skopura trifft drei Mal.

Eigentlich wollte die HSG Krefeld im Heimspiel dem TuS Lübbecke in der Zweiten Handball-Bundesliga Paroli bieten, doch mit 24:37 setzte es die höchste Niederlage in dieser Saison. Trainer Felix Linden hatte seine Lehren aus dem zurückliegenden Spiel gezogen und Kreisläufer Josip Cutura in die Startformation gesetzt, der den mittleren Aufbauspieler des Gegners einschränken sollte. „In den ersten 15 Minuten haben wir das, was wir uns in der Trainingswoche erarbeitet und vorgenommen haben, auch gut umgesetzt. Dann bekommen wir ein paar Zeitstrafen und leisten uns technische Fehler, die eine so gute, individuell starke Mannschaft wie Lübbecke ausnutzt. Die sind ein so hohes Tempo gegangen, da haben wir irgendwann nichts mehr entgegen setzen können“, sagte Linden.