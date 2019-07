Handball Zweite Liga : HSG holt international erfahrenen Kreisläufer

Krefeld Der 25 Jahre alte Bosnier Josip Cutura, der schon erfolgreich gegen Champions-League-Sieger Skopje spielte, kommt.

Mit seinem Verein HRK Izvidjac Ljubuski nämlich trat er in der SEHA-League, einer interantionalen Liga auf dem Balkan, unter anderem gegen den aktuellen Champions-League-Sieger im Handball RK Vardar Skopje an. Gegen das aktuell beste Team des Kontinents erzielte der 25-Jährige dabei beeindruckende acht Tore und empfahl sich nachdrücklich für höhere Aufgaben.

Ein Wermutstropfen aus Sicht der Krefelder ist allerdings, dass Cutura weder Deutsch noch Englisch spricht. „Das ist sicherlich nicht optimal. Aber wir müssen hier abwägen und am Ende ist die sportliche Qualität so groß, dass wir dieses Problem in Kauf nehmen. Außerdem lernen Menschen aus dieser Region erfahrungsgemäß sehr schnell Deutsch. Das handballspezifische Vokabular haben sie ohnehin in kürzester Zeit drauf“, sagt der sportliche Leiter der Krefelder, Stefan Nippes, dazu.