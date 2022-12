3. Handball-Liga HSG erwischt rabenschwarzen Abend

Trainer Schmetz wirkte bei der abschließenden Pressekonferenz sichtlich geknickt: „Ich danke unseren Fans für die Unterstützung, entschuldige mich aber gleichzeitig für diese Leistung. Gladbeck hat das Spiel verdient gewonnen. Trotz der Warnungen in der vergangenen Woche haben wir sie unterschätzt. Leider haben wir zu keiner Zeit in das Spiel gefunden, was wir uns vorgenommen hatten. Die Niederlage haben wir uns somit selbst zuzuschreiben und die Leistung, die wir heute gebracht haben, dürfen wir uns so nicht erlauben. Darüber werden wir sprechen müssen und hart daran arbeiten, dass uns solche Spiele nicht mehr passieren.”