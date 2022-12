Spitzenreiter Mettmann-Sport kommt Basketballer von Bayer Uerdingen vor „Spiel des Jahres“

Die Vorfreude auf das Spitzenspiel der Oberliga ist bei den Basketballern des SC Bayer 05 Uerdingen riesengroß. Am Samstag (20 Uhr, Josef-Koerver-Halle) empfangen sie als Dritter den Tabellenführer Mettmann-Sport. Allerdings wurde die Vorfreude ein wenig von der überraschenden zweiten Saisonniederlage der Uerdinger am vergangenen Wochenende bei TG Düsseldorf II getrübt. Damit ist aber klar: Die Mannschaft von Mahmoud Al-Abed steht unter Druck, muss die Partie zu Hause unbedingt gewinnen. „Für uns ist es ein Vier-Punkte- Spiel“, sagt Samet Yilmaz, Basketball-Vorsitzender und Spieler. „Wenn wir weiterhin oben mitspielen wollen, muss ein Sieg her. Es ist vielleicht das wichtigste Spiel des Jahres für uns.“ Auch im Umfeld der Uerdinger steigt das Fieber vor dem Topspiel. So hoffen die Verantwortlichen des SC Bayer 05 auf viele Zuschauer in der Josef-Koerver-Halle, die ihr Team gegen den Ligaprimus unterstützen werden. „Mit Mettmann-Sport musste man vor der Saison sicherlich nicht ganz vorne rechnen. Uns erwartet eine Mannschaft, die sowohl mit jungen Spielern als auch mit vielen erfahrenen Akteuren besetzt und sehr robust ist“, so Yilmaz. „Wir wollen dem Gegner unser Spiel aufzudrücken und unsere Schnelligkeit zu unserem Vorteil nutzen.“ Trainer Al-Abed hat die Qual der Wahl: 15 bis 17 Spieler stehen ihm zur Verfügung, zwölf Spieler dürfen jeweils eingesetzt werden.