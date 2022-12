2. Handball-Bundesliga TSV fehlt nicht viel zum Unentschieden

Wobei die Vorstellung der Dormagener bei den Mittelhessen umso beachtlicher war, als sich die Vorbereitung auf die Partie alles andere als optimal gestaltete. Schließlich konnte nach der Absage des Heimspiels gegen Großwallstadt wegen einer Krankheitswelle beim TSV das Mannschaftstraining erst am Donnerstag wieder aufgenommen werden. Dass die Akkus bei den meisten Dormagenern nicht zu 100 Prozent gefüllt waren, kam in einem fordernden Duell logischerweise in der zweiten Spielhälfte zum Tragen, obwohl Matthias Flohr wie im Vorfeld angekündigt viel wechselte, um die Belastung zu verteilen. So verwandelte sich eine Drei-Tore-Führung des TSV nach und nach in einen Vier-Tore-Vorsprung der Gastgeber. Als der in der Schlussphase ganz starke TVH-Kreisläufer Vit Reichl auf 24:20 (52.) erhöhte, sprach nicht mehr viel für die Dormagener. Zumal die Hüttenberger immer eine Antwort auf die tapfer kämpfenden Dormagener hatten. Als beispielsweise der in der zweiten Hälfte für Martin Juzbasic gekommene TSV-Keeper Christian Simonsen schnell reagierte und in Überzahl aus großer Distanz ins leere Tor des Gegners zum 26:28 (57.) traf, stellte Hüttenbergs Rechtsaußen Philipp Schwarz in der 58. Minute auf 29:26 für sein Team. Doch weil dann Mislav Grgic schnell traf und der spät gekommene und deshalb wohl noch frische Linksaußen Jaka Zurga einen eigenen Steal per Tempogegenstoß zum 27:28 verwandelte, war plötzlich wieder zumindest der Gewinn eines Punktes zum Greifen nah.