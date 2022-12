Volleyball-Verbandsliga Verberger TV setzt auf Dennis Püttmann und Lenny Loonen

Am Wochenende wird Matzke erneut auf Dennis Püttmann als Zuspieler setzen, der schon vor zwei Wochen in Düsseldorf eine überzeugende Leistung ablieferte und dementsprechend fest in die Trainingseinheiten eingeplant wird. Bei Lenny Loonen muss in Zukunft die Belastungssteuerung besser in Blick genommen werden. Er war erneut leicht angeschlagen, wird aber am Samstag der Mannschaft zur Verfügung stehen. Bereits jetzt schon klar ist, dass die Verberger eine Top-Leistung abliefern müssen, um Punkte in der Heimat behalten zu können. „Auf dem Papier sind wir klaret Außenseiter“, schreibt Matzke den Gästen die Rolle des Favoriten zu. „Aber warum sollte uns keine Überraschung gelingen?“ Es werden mit Sicherheit zwei interessante Duelle am Samstag.