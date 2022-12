Beim Cronenberger SC SC St. Tönis will endlich mal wieder gewinnen

An schwachen Auftritten oder mangelnder Harmonie auf dem Platz lag das in der Regel nicht. Oft fehlte es nur an Kleinigkeiten. Thamm und Co-Trainer Justin Müller hielten daher unter der Woche die Augen besonders auf. „Wir sind vom Kader überzeugt. Aber wir wollten auch genau hinsehen, ob sich der eine oder andere anbietet, der vielleicht die nötigen zwei Prozent mehr bringt. Denn wir wollen endlich mal wieder gewinnen. Wir gehen in Cronenberg als Favorit ins Spiel. Diese Rolle werden wir auch annehmen.“ Der zuletzt gesperrte und gesundheitlich angeschlagene Ioannis Alexiou steht wieder zur Verfügung.