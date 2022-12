Fußball-Bezirksliga Vertrauen ist das Erfolgsrezept beim SSV Grefrath

Nach nur zwei Punkten aus den vergangenen fünf Partien – den letzten Dreier gab es am elften Spieltag beim mit 2:1 gegen den SV Vorst – ist der VfB Uerdingen in der Gruppe 3 der Fußball-Bezirksliga bedrohlich abgerutscht. Nur die bessere Tordifferenz gegenüber Giesenkirchen ist verantwortlich dafür, dass das Team von Trainer Stefan G. Rex noch vor dem ersten Abstiegsplatz rangiert. Deshalb ist es doppelt wichtig, dass im Spiel beim abgeschlagenen Schlusslicht SV Mönchengladbach 10 die Wende geschafft wird. Sonst könnte die Stimmung so kurz vor Jahresende eher gedrückt daher kommen und die Vorbereitungen auf die Offenen Krefelder Hallenfußball-Stadtmeisterschaften, die am 7. und 15. Januar 2023 in der Sporthalle Glockenspitz vom VfB ausgerichtet werden, nicht so locker von der Hand gehen.