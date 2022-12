3. Handball-Liga Das letzte Heimspiel des Jahres der HSG  Krefeld

Im letzten Heimspiel des Jahres gegen den VfL Gladbeck will Handball-Drittligist HSG Krefeld Niederrhein am Samstag um 19 Uhr in der Glockenspitzhalle seinen Fans mit einem Sieg ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk machen und die Tabellenführung in der Weststaffel verteidigen. Eine Woche später schließt sich dann für die Eagles mit dem Auswärtsspiel beim TSV Minden II der Vorhang 2022. Das neue Jahr beginnt am 21. Januar mit dem Gastspiel beim TuS Spenge.