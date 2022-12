Regionalligsit schlägt MTW Dinslaken nach anfänglichen Problemen Glanzloser Sieg des TVK im letzten Heimspiel des Jahres

Am kommenden Mittwoch steht nun das Nachholspiel bei TuSEM Essen II an. „Essen steht nach dem Abstieg für viele vielleicht überraschend nur im Mittelfeld der Tabelle“, so Lansen. „Es ist eine sehr junge Mannschaft, die enormes Tempo geht, und die Ergebnisse sind zumeist auch sehr knapp. Allerdings fehlt ihnen noch die Erfahrung, was sich dann häufig in den Schlussphasen bemerkbar machte.“ Nach gut zwei Wochen krankheitsbedingter Ausfälle befinden die meisten Korschenbroicher Spieler gesundheitlich wieder auf dem aufsteigenden Ast. „Ich hoffe, beim Training wieder alle Spieler an Bord zu haben, damit wir uns auch vernünftig auf die letzten beiden Spiele in diesem Jahr vorbereiten können“, sagt Lansen weiter.