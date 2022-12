Hallenhockey CHTC-Torhüter Nnaji will den EM-Titel gewinnen

Die Damen starteten mit klaren Siegen gegen die Türkei (12:1) und Österreich (8:0) perfekt ins Turnier und machen einen wichtigen Schritt Richtung Finale. „Eine Hallen-EM zuhause und dann auch noch in der Hockeyhochburg Hamburg ist natürlich was ganz Besonderes“, sagt Johannes Schmitz. „Wir wollen das Finale am Samstag erreichen und um den Titel spielen. Ein weiteres Ziel ist es auch, die Fans in der Halle zu begeistern und sie mitzunehmen. Neben uns stellen die Niederlande und die Ukraine die stärksten Teams.“ In Janne Müller Wieland, Franziska Hauke und der gebürtig aus Rheydt stammenden Lisa Altenburg geben gleich drei erfahrenen und erfolgreiche Hockeyspielerinnen ihren internationalen Abschied.