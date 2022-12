Dritte Handball-Liga der Frauen Als Tabellenführer in die kurze Winterpause

Hannah Nunnendorf zeigte sich auf der Außenbahn treffsicher, die Defensive machte einen soliden Job. Dabei spielten den Grün-Weißen auch die vielen Zeitstrafen in die Karten, die sich der Gegner immer wieder leistete. In den Unterzahl-Situationen hatte Treudeutsch Lank nichts zu bestellen. Der Favorit ging mit einem Fünf-Tore-Vorsprung in die Pause und beschränkte sich anschließend darauf, das Spiel zu verwalten.