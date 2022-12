Handball-Regionalliga TV Korschenbroich gibt sich daheim gegen MTV Dinslaken keine Blöße

Danach sah es vor 400 Zuschauern im letzten Heimspiel des Jahres zunächst aber nicht aus. Die Hausherren benötigten immerhin 15 Minuten, um in ihr Spiel zu finden. „In der Abwehr standen wir zu offen und im Angriff fehlte mir die letzte Konsequenz“, sagte TVK-Trainer Gilbert Lansen. Im weiteren Verlauf des ersten Spielabschnittes wussten sich seine Schützlinge dann aber zu steigern und erspielten sich mit dem Zwischenstand von 11:6 (19.) erstmals einen größeren Vorsprung. Letztlich war der TVK über die gesamte Spielzeit die tonangebende Mannschaft, aber das gewisse Etwas fehlte an diesem Tag. Immer wieder scheiterten die Korschenbroicher am gut aufgelegten Dinslakener Torhüter Ben Köß, der früher auch schon in Diensten der Korschenbroicher gestanden hatte. So ging es dann mit einem 13:9-Vorsprung in die Pause.