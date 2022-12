Deutsche Nachwuchs Liga Zwei ganz bittere Niederlagen für den KEV 81

Die U20 des KEV 81 kassierte in der Hauptrunde Gruppe B in der Deutschen Eishockey-Nachwuchsliga (DNL) gegen den Schwenninger ERC zwei Niederlagen. Am Samstag siegten die Gäste aus dem Schwarzwald mit 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) und am Sonntag 5:2 (1:0, 2:1, 2:1). Durch diese beiden Niederlagen ist das Erreichen der ersten beiden Plätze in der Hauptrunde, die den Einzug in die Play-offs bedeuten würden, für den KEV kaum noch zu schaffen.