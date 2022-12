SC Turnhalle Krefeld Bundesliga-Squasher peilen Endrunde an

Die erste Mannschaft des Squash-Club Turnhalle Niederrhein startet am Samstag in die neue Bundesliga-Saison. Nachdem das Team am ersten Spieltag nicht antreten konnte, weil zu viele Profis auf internationalen Weltranglisten-Turnieren unterwegs waren, sollen jetzt die ersten Punkte auswärts in Karlsruhe eingefahren werden. Direkt am nächsten Tag, Sonntag, 13 Uhr, steht dann gegen Stuttgart das erste Heimspiel auf dem Programm.