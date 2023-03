Handball-Oberliga Auf Torhüter David Beurskens kann sich Oppum verlassen

So legten die Oppumer bereits in der ersten Halbzeit mit einer bärenstarken Deckung und dem hervorragend aufgelegten Keepers David Beurskens die Grundlage für den sechsten Saisonsieg. 22:9 führte man bereits nach den ersten dreißig Minuten. Im zweiten Durchgang schaltete man den einen oder anderen Gang zurück, setzte sich am Ende mit 41:22 beim TV Angermund durch und feierte diesen enorm wichtigen Auswärtssieg. Fünf Spiele bis zum Saisonende sind noch zu absolvieren, Küsters sagte aber: „Wir schauen nun nur von Spiel zu Spiel. Am schönsten wäre es, wenn wir nächste Woche gegen die HSG Aldenrade/Hiesfeld nachlegen könnten und weitere Punkte einfahren würden.“