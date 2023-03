Zu Gast beim KFC Uerdingen SC St. Tönis will auch beim Favoriten für den Klassenerhalt punkten

Als der SC St. Tönis in der Fußball-Oberliga am 8. Spieltag zuhause auf den KFC Uerdingen traf, gab es keinen Sieger. Während die Punkteteilung für die Gäste seinerzeit zu wenig war, konnten die Blau-Gelben gut mit dem 2:2 leben. Nach einem guten Saisonstart landete ein weiterer Punkt auf der Habenseite, der sicher nicht eingeplant war. Die sportliche Situation des SC hat sich seither stark verändert. Der einst komfortable Vorsprung auf die Abstiegsplätze schmolz von Spieltag zu Spieltag. Nur der letzte Sieg über Union Nettetal hielt die Elf von Trainer Alexander Thamm über dem Strich. Wenn am Samstag um 18 Uhr in der Grotenburg das Rückspiel steigt, ist der KFC erneut in der Favoritenrolle. Nicht nur aus diesem Grund dürfte der SC mit einer erneuten Punkteteilung zufrieden sein – auch mit Blick auf die nächsten Wochen, in denen im Abstiegskampf unter anderem mit Spitzenreiter SSVg Velbert, dem Zweiten VfB Hilden und dem Dritten SW Essen ein Hammerprogramm wartet.