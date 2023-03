Volleyball-Verbandsliga Verberger TV droht der doppelte Abstieg – Damen und Herren

Bei den Damen sorgen die beiden unerwarteten Siege von TuSEM Essen und der TG Schwelm für einen spannenden letzten Spieltag, die Verbergerinnen können somit nur noch den Relegationsplatz erreichen. „Eine Situation, die wir so nie wollten, aber jetzt ist es nun mal so“, zeigt Trainer Markus Möbest sich kämpferisch für den letzten Spieltag. Für den VTV ist ein souveräner Sieg in Geldern Pflicht, während TuSEM Essen und die TG Schwelm keinen einzigen Punkt holen dürfen. Zum Saisonende muss Möbest auf Rachele Rollo aus der Stammsechs verzichten, die sich eine Bänderverletzung zugezogen hat. Dennoch wird die Mannschaft hochmotiviert sein, um den Relegationsplatz am letzten Spieltag zu erreichen. Der Verberger TV will den doppelten Abstieg unbedingt verhindern.