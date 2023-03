Beim punktlosen Schlusslicht Für Handball Oppum ist ein Sieg beim TV Angermund Pflicht

Der TV Angermund ist bislang als einzige Mannschaft in der Handball-Oberliga ohne Punktgewinn und mit 0:40 Punkten abgeschlagen Tabellenletzter. Deshalb geht Handball Oppum am Samstag (18.30 Uhr) als Favorit in die Partie. „Gegen den TV Angermund tun wir uns traditionell immer sehr schwer“, warnt Geschäftsführer Frederick Küsters davor, den Tabellenletzten zu unterschätzen. Zudem weiß jeder, dass je länger eine Serie anhält, desto wahrscheinlicher wird es, dass diese endet. Das Hinspiel konnte Oppum mit 37:29 für sich entscheiden, gegen eine Wiederholung hätte wohl niemand beim Krefelder Oberligisten etwas.