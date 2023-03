Fußball-Landesliga Fischelns Trainer Kockel macht sich keine Sorgen

Die Gäste setzten den Tabellenachten von Beginn an unter Druck und im Gegensatz zu den vorherigen Spielen ließen sie über weite Strecken in ihren Bemühungen kaum nach. Sie setzten damit genau das um, was Kockel zuletzt kritisiert hatte. Florian Leisten erzielte die frühe Führung (10.), die Christian Bus Mitte der ersten Halbzeit überraschend egalisierte (22.), weil die Hausherren im gesamten Spiel kaum zu nennenswerten Chancen kamen. Das 1:1 zeigte bei den Gästen nur kurz Wirkung und Lars Werth-Jelitto schoss den VfR mit einem Distanzschuss noch vor der Pause wieder in Front (41.). Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Grün-Weißen das spielbestimmende Team, wussten auch spielerisch zu überzeugen und legten inklusive Einwechselspieler eine hohe Laufbereitschaft an den Tag. Jannik Geraets tütete nach einem sehenswerten Angriff den Sieg ein, der am Ende auch durchaus höher hätte ausfallen können (66.).