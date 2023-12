Das Loschinski-Team braucht dringend Erholung Mettmann-Sport geht als Oberliga-Zweiter in die Pause

Mettmann-Sport – TV Geistenbeck 31:25 (16:12). Mit einem in der Form sicherlich auch etwas überraschend klarem Heimsieg verabschieden sich die Handballer von Mettmann-Sport in die Winterpause. Mit sechs Toren Differenz behält die Mannschaft von Trainer Andre Loschinski gegen den ebenfalls stark ersatzgeschwächten TV Geistenbeck die Oberhand und bleibt mit nur einem Zähler Rückstand hinter Spitzenreiter Unitas Haan in der Oberliga auf Platz zwei.