Spitzenspiel in der Handball-Oberliga Geistenbeck verliert mit Rumpfteam in Mettmann

Im Vorfeld war allerdings überhaupt nicht klar, ob die Partie überhaupt ausgetragen wird. Mettmann fragte beim TVG um eventuelle Spielverlegung nach, was auch sofort Zustimmung fand, wollte man doch auch keine Wettbewerbsverzerrung im Titelkampf. So war es am Donnerstag ein stetes Hin und Her, ehe die Hausherren entschieden, doch spielen zu wollen. Am Freitag ereilten den Geistenbecker Trainer Thomas Laßeur dann krankheitsbedingte Absagen und er musste neben dem verletzten Timo Genenger auch noch auf Timo Hüpperling, Vincent Schimanski und Nico Reinartz verzichten. Letzterer versuchte sich zwar noch aufzuwärmen, doch mit seinen Problemen an den Adduktoren war an einen Einsatz nicht zu denken. So fielen nicht nur drei Rückraumspieler, sondern gleich drei Leistungsträger aus.