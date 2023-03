HSG Krefeld Niederrhein „Chris“ Klasmann wieder fit, Lukas Hüller verpflichtet

Im Hintergrund basteln die Verantwortlichen der HSG seit einiger Zeit am Team für die neue Saison. Dabei gab es am Donnerstag mit der Verpflichtung des Spielmachers Lukas Hüller den ersten Erfolg. Für den 27-Jährigen, der noch bis Saisonende beim Süd-West-Drittligisten HG Saarlouis unter Vertrag steht, ist das eine Rückkehr in die Heimat. Der Rechtshänder wuchs in Nettetal-Lobberich auf und durchlief die Jugendmannschaften des TV Aldekerk sowie von TUSEM Essen, bevor er seine ersten Schritte bei den Senioren beim TV Lobberich und in Aldekerk machte. „Lukas ist ein spielintelligenter Mittelmann. Wir verfolgen seinen Weg aufgrund seiner Qualitäten und weil er aus unserer Region kommt seit einigen Jahren. Umso schöner, dass es nun geklappt hat und wir uns auf der Position Rückraum-Mitte weiter verstärken können. Wir sind froh, dass wir diesen kompletten Spieler, der es ausgezeichnet versteht, seine Nebenleute in Szene zu setzen, in unserem Trikot sehen werden. Auch menschlich passt er prima zu uns“, sagte der Sportliche Leiter Stefan Meler.