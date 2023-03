Handball VT Kempen will auch die letzten Zweifel beseitigen

In der Nordrheinliga will die Turnerschaft St. Tönis am Sonntag (15 Uhr, Corneliusfeld) Wiedergutmachung im Heimspiel gegen den SC Fortuna Köln betreiben. Dies ist nach der peinlichen 20:32-Niederlage beim Tabellenvorletzten HSG Adler Haan dringend notwendig. Ziel der Mannschaft von David von Essen muss es in den letzten fünf Spielen sein, sich noch einmal gut zu präsentieren und mit dem TSV Bonn rrh. um Platz drei zu kämpfen.